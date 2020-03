—Desde muy chiquita quería ser modelo, pero siempre me decían que era muy dramática, y que podría ser actriz. Nunca empecé a estudiar, y tratando de ser modelo me dijeron: “No tienes mucha altura, y deberías ser más delgada para ser modelo”. Ahí empecé a estudiar teatro y me encantó. Terminé haciendo dos años de curso de actuación en Río. Hacía muchos castings mientras hacía el curso y no quedaba en nada. Cuando terminé el curso aprobé para Juacas, que fue el primer trabajo que hice con Disney. Así que tratando de ser modelo, como no tenía la altura terminé encontrando lo que realmente me gusta.