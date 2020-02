—Si vos me decís “Guille, ¿cómo te ves?” Perdoname la expresión, pero como un idiota. Un pavote. Porque en el casamiento de un amigo o en la fiesta de cumpleaños de una amiga de mi señora están esperando todos que yo salga al pogo… Entonces a veces te dejás llevar por eso. Siento que esto nunca más. Este video me hizo pegar contra la pared. No estoy haciendo nada que no fuera dentro de ese contexto: era un grupo que me llevó a mí a hacer… Pero por qué yo tengo que ir, si veo que no era lo mío. Era un baile extraño, con un perreo que nunca había visto. Todos disfrutándolo, pero no me vi bien. Entonces digo: con los ojos de hoy hay que mirar un poco y recorrer el ayer con los ojos de hoy, ¿no? Es un ejercicio que producto de esto que me mencionás voy a tomarlo muy en serio y decir “bueno, se acabó el humo”. ¿A quién le dan la pistola de humo? Y, me la dan a mí…