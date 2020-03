En cuanto a la legalización de la marihuana, el actor remarcó que “el uso medicinal parece una cosa seria, pero no tiene nada que ver con la legalización. Esa experiencia en Uruguay no fue feliz porque, lejos de desalentar el narcotráfico, lo potenció. En Argentina es muy grave. Los funcionarios sacaron a la Gendarmería de las fronteras, y eso es un disparate”. Y agregó que le preocupa mucho “que los chicos terminen el primario y el secundario”, y señaló que le parece “que está bien” que se enseñe diversidad de género en las escuelas, aunque “lo que no quiero es que induzcan a los chicos a la diversidad de género. Es un tema delicado. No sé cuántos profesores o maestros están en condiciones de enseñarlo de una manera correcta y no inductiva".