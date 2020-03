“Acto seguido, le digo a una de las personas que trabaja en la obra ‘no me mientas, acá algo pasó entre Laurita y Cabré porque ella nunca tuvo este tipo de actitudes’. Me respondió lo que yo sabía que me iba a decir, que no había pasado nada”, sostuvo. Y agregó que luego del episodio, “cinco minutos después de esta charla, me llegó un WhatsApp de Laurita disculpándose por no darme la nota pero me dijo que estaba sin maquillaje y que la arregláramos para otro momento. Sigo pidiendo la nota y no me la dieron”.