—No, no, no, no.... Yo espero que no, que no le vaya mal; espero que le vaya bien. Espero que no den por tierra con todo lo que se ha hecho bien, que tomemos debida cuenta de los errores que cometió el gobierno de Cambiemos pero que se pondere y que se siga en las cosas que se hicieron bien. Eso debería ocurrir. Y hacer un traspaso razonable, no como la vergüenza que padecimos los argentinos de un presidente que no tuvo la formalidad de tener los atributos del mando como corresponde. Pero eso me parece que también lo vamos a superar. Así va a ser la próxima, vez igual como va a ser este 10 de diciembre.