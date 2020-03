-Es increíble. Cada vez que vuelvo, y volví ya varias veces a promocionar otras películas, veo cómo creció toda la movida de la animación en academias y universidades. Está mucho más desarrollado todo. Seguramente si hubiese nacido en esta era nueva me hubiese quedado en Argentina. Si bien es increíble trabajar en un estudio como Pixar, también se paga mucho derecho de piso, porque estás lejos de la familia, de los amigos, dejás toda una vida detrás. Y eso no es para cualquiera, mucha gente no se acostumbra. Yo me amoldé, pero si yo pudiese hacer el trabajo en Argentina lo haría sin duda alguna. Lo que pasa es que ya tengo toda una vida acá, estoy hace muchísimo tiempo, y en este estudio tan grande y tan lindo…