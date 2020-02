Live and Let Die (1973). Paul McCartney junto a su banda Wings le puso rock and roll y ruido, apoyándose más en la acción que en la elegancia. “Live and Let Die” fue un hit para Wings, pero terminó haciéndose mucho más conocido en la voz de Axl Rose y la guitarra de Slash. Guns N’ Roses versionó el tema y terminó haciéndolo propio, lejos del estilo Bond.