-Lo que vivió en Gimnasia me gustó porque en el mejor lugar que él está, en donde más feliz se siente, es en donde hay un poco de verde y una pelota. Cuando está encerrado no se sabe qué pasa. Yo siento que él está bien en lo sentimental. Está con su novia, él me dijo que estaba enamorado, “me enamoré de viejo”, me confesó. Comparte la casa y la actividad con ella. Eso es positivo. Pero lo negativo son las peleas con Dalma y Gianinna. ¡Escuchame! (y se toca los brazos por los tatuajes) Dal, Gian. En el camión que teníamos, decía “Dal - Gian”. “Te lo juro por Dalma y Gianinna”. Pero bueno conmigo pasó algo así. Yo fui “mi hermano, mi otra pierna, el resto del corazón que me queda, mi amigo, mi manager, mi segundo padre, el hombre que me salvó la vida”, y un día fui “el que le robó la plata a sus hijas”. Ese es Diego, un Diego auténtico. Pero claro, si querés a mí tirame una piedra desde una terraza pero con las hijas... Verlo hoy así, peleado con ellas, que eran su sostén, a mí me lastima. El resumen es que cuando murió su papá, me llamó para que lleve el jonca junto a él. Si yo lo traicioné como me acusó, no pasaba eso. Con Gianinna va a pasar lo mismo. El es así.