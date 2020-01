Yuyito se mostró como “una persona de fe” y aseguró: “No tengo cábalas pero trato de trabajar bastante mi cabeza, de confiar en mí. Siempre fui una chica con una sensibilidad espiritual exacerbada, de tener fe en Dios y Jesús. Lo tenía en mi mente, pero no me lo expresé de modo directo por muchos años, no lo viví”. Luego aseguró: "Soy cristiana. Al único que le pido todo es a Dios, creo en el Espíritu Santo, y sé que me ayuda a vivir”.