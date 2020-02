Ni siquiera hubo misa de responso. Faltaron las manos queridas que portaran el cajón. Apenas se divisaron algunos cholulos. También un puñado de curiosos que, buscando algo de distracción ante su propio dolor, se asomaban desde entierros cercanos. El fotógrafo de este sitio periodístico, un móvil de televisión. No concurrieron colegas. “¡Qué bochorno!”, podría haber mencionado alguien, parafraseando a su inolvidable Beatriz Sanguedolce de Mesa de Noticias, el genial ciclo humorístico de Juan Carlos Mesa. Si lo dijeron, habrían equivocado la palabra. Y no, no... Más bien, qué tristeza.