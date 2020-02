De a poco se fueron sumando más sketch y a fines de los ’70 estrenó su primera película, El Chanfle, con el elenco que lo acompañó siempre. Con sus personajes crecieron varias generaciones en toda América Latina que aún recuerdan las frases de la serie como: “Es que no me tienen paciencia”, “Fue sin querer queriendo”, “Bueno pero no te enojes” o “Al cabo que ni quería”.