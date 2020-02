María Fernanda Callejón compartió con ella la puesta del 2006. Su rol era el de la azafata alemana, el mismo que Bonnet había interpretado en la primera versión. Teleshow se comunicó con Callejón que contó. “¿Qué decir de la señora –y me pongo de pie- Beatriz Bonnet? Compartimos esa puesta de Carlitos Moreno. Yo hacía de azafata y había agregado unos latiguillos. Ella enseguida comenzó a elogiarme y a incentivarme para que fuera por esa lado y me alejara de mi rol de sex simbol, ya lo vení haciendo y me daba mucha alegría que me animara a seguir por ahí debido a la admiración que sentía por ella. Cuando me dijeron que trabajaríamos juntas estaba loca de amor porque sabía que podía nutrirme de alguien que sabía de verdad”.