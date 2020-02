Además, reconoció que había conflictos familiares en su hogar, pero no quiso profundizar en el tema. “Mis padres no se llevaban bien, había mucho lío. De eso es lo único que no hablo porque mi hermano me pide que no hable mal de papá. Yo tengo tres hermanos más, porque mi papá se volvió a casar”, agregó Susana en una charla con la periodista Natasha Cheij.