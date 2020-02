Angie comenzó a trabajar como actriz a los 21 casi por casualidad luego de acompañar a una amiga a un casting y quedó para el papel de Felicitas Mitre en Rebelde Way, la novela de Cris Morena. La tira protagonizada por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo se emitió entre el 2002 y 2003. Aunque disfrutó aquella etapa, no siempre la pasó bien: "En el elenco tuve problemas de bullying. Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal”. En ese momento, ella solo pudo contárselo a su familia, pero no habló con la gente de la producción del ciclo. “Yo trataba de que no me importara”.