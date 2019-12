“En el elenco de Rebelde Way tuve problemas de bullying”, contó la periodista. Aunque era más grande que varios de los chicos del elenco -tenía 21- igual se sentía afectada por los comentarios que escuchaba en el set: “Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal”. En ese momento, ella solo pudo contárselo a su familia, pero no habló con la gente de la producción del ciclo. “Yo trataba de que no me importe la verdad”.