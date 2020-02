Teleshow se puso en contacto con Angie, quien confirmó y se refirió al hecho: “Hace cuatro meses que estoy entrenando y la actividad física me hace muy feliz. Ayer (por el martes) hice un ejercicio que consiste en saltar un cajón y de distraída me resbalé. Me corté la pierna y enseguida me asistieron, la verdad que todo pasó muy rápido y en Bigg todos se movieron rápido y me ayudaron”.