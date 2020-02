Entonces, Adrián Pallares -conductor interino de Intrusos durante la ausencia de Jorge Rial- le preguntó al empresario si le pagaba un sueldo a su ex novia. “No, no le pago un sueldo. Quizás tengo ese gesto porque trato de devolverle con hechos", respondió el rosarino en referencia al hecho de pagar el colegio de las tres niñas. "Obvio que ella hace publicidades y cobra mucho. Ella me hace todo en las redes, pero yo ni me meto, ella se maneja con la gente de la empresa. Pero no es que le pago, le regalo”, agregó Martín Baclini.