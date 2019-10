En la pista del Bailando ya daban pistas de que la relación estaba quebrada pero aún así buscaron remontarla de forma privada. Sin embargo, parece que los esfuerzos no fueron suficientes. El lunes pasado, Martín fue a la premier de la película Crímenes Imposibles, de Federico Bal, y no quiso hablar con la prensa sobre la bailarina. En tanto, Cinthia estaba invitada al evento pero decidió no ir para evitar cruzarse a su ex.