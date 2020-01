Un rato más tarde, Baclini apareció a bordo de su moto -"le puso onda, no tenía el auto y fue hasta Escobar", destacó-. El encuentro fue en la casa de la bailarina, y según explicaron, estuvo desde las 17:30 hasta las 23. “'Él hizo, y hace, muchísimo por nosotras. No le voy a privar la posibilidad de ver a las chicas. A mí no me parece mal que ellas sigan teniendo un vínculo con Martín". Mariana Brey, por su parte, agregó que “él también tenía ganas de verlas”.