—Total. Yo no necesito nada más que lo que tengo. Por eso me desprendo. No necesito, no es una pose, eh: los que me conocen lo saben, desde el autito que tengo, el departamento en el que vivo, todo bastante austero. No tengo nada contra el que se compra una Ferrari. Es una suerte necesitar poco, está bueno porque no te demanda más. Casi que podría tener un trabajo mucho más modesto que el que tengo y viviría lo mismo porque gasto poco, porque no soy de gustos caros. Presumo que me viene de ahí, de esa austeridad, en donde también podés ser muy feliz y muy pleno. Acabo de terminar un libro que creo que se va a llamar La felicidad está en el Conurbano, y no lo digo yo, lo dicen especialistas que han estudiado este tema durante años. El rico es triste. Está comprobado. Está incluso estipulada la cifra según el país de hasta cuánto podés ganar y si pasás de ahí, pasás a deprimirte. Yo no quiero ese tipo de depresión de la prosperidad.