Después de un parate de casi dos décadas, en 1996 Sex Pistols volvió a los escenarios, y lo ha hecho de manera intermitente durante el último tiempo, con la formación de siempre, compuesta por Johnny Rotten, Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook. Sid Vicious apenas tocó el bajo en un tema de Never Mind the Bollocks, “Here’s the Sex Pistols” (1977), ya que el resto lo hizo Jones, y no estuvo en el grupo en los últimos 40 años. Incluso podría decirse que su paso fue casi efímero, pero las remeras con su cara se venden más que las de cualquier otro de los Pistols y su imagen es tan icónica como la de la propia reina Isabel II.