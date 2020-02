Qué están juntos, que no están en pareja, que se ven pero en secreto, que se aman pero no quieren lastimarse, que no hay rótulos... Hoy, el tipo de relación que une a Flor Vigna y a Nico Occhiato es realmente incierto. No caben dudas de que se quieren. Y que todos, tanto fans como familiares y amigos, desean verlos otra vez de novios. Pero si la vida de a dos es difícil, mucho más lo es para estos jóvenes que crecieron a la par en los medios y que ahora tienen que lidiar con la fama y el éxito, cuestiones que pueden sacar de eje hasta a los más experimentados.