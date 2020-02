—En ese momento lo miré primero desde el amor y el cariño que le tengo a Telefe hasta el día de hoy, no solo por mí, sino por mi familia. Soy hijo de mi padre (Gustavo Yankelevich fue gerente de Programación y luego director artístico del canal); entonces, desde ese lugar es difícil. Me acuerdo que cuando me hicieron la oferta, yo decía: "Me quedo, me voy, me quedo, me voy...”. Tenía a Telefe dentro del listado de pros y de contras, y siempre decía: “Me quedo”. Y en un momento dije: “Tengo que sacar mi corazoncito y pensarlo más como carrera, hacia dónde yo quiero ir, porque si no me voy a quedar en un lugar de confort”. Y fue así que tomé la decisión de salir. La misma gente de Turner me dijo: “Pensábamos que no vendrías...”.