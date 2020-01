“Más me dolió lo que pasó con el programa de Listorti, Hay que ver, porque es la empresa en la que yo trabajo. Porque más allá de dónde salga el rumor, si yo trabajo para una productora donde he hecho lo que me pidieron, y vos estás ahí con un rumor, lo mínimo que podés hacer es agarrar el teléfono y decir ‘che Poli...' Es más, diez minutos antes yo había estado hablando con Caro Molinari -panelista del programa de Listorti-. En el diálogo con ella me dice ‘tenemos que comer’, y yo le digo ‘cuando termine la temporada, en marzo’. Es más, le dije: ‘¿Por qué no te venís vos un fin de semana?’ Ese fue el diálogo que tuve. Entonces, ¿está pasando eso y te callás la boca?”, se preguntó, visiblemente ofuscado.