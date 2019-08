—Me gusta mucho y me parece una revelación Florencia Torrente. Me gusta su onda, se la ve bella, se la nota conectada con el certamen, está enganchada con el bailarín e hizo como un lindo combo. Tal vez me sorprendió porque no la conocía. Me gusta lo que está haciendo Flor de la V, la performance de Karina La Princesita es una sorpresa, también Lola Latorre: tiene 18 años, es muy chiquita y se lo toma con mucha responsabilidad. Me gusta el BAR de este año, están preparados para ese lugar. Flavio es mi amigo, Fidalgo es media larguera y Pachano se enoja mucho. Yo le digo "aflojá, Aníbal, la vida es otra cosa", pero él le cuesta relajar.