“Me parece una estupidez lo que estás diciendo Natalie. Perdón que te lo diga así, pero me parece que no tenés ni idea la carrera que hice, estudiá la carrera que hice, fijate todo y no podés decir eso. No podés decir eso bajo ningún punto de vista, porque yo no hablé mal, simplemente me paré en un lugar a decir que no estoy de acuerdo y que sentí, en perspectiva, cuando me fui, que no me sentí bien tratada, simplemente estoy diciendo eso. No estoy hablando mal, pero no estoy hablando mal para nada, estoy diciendo eso, no estoy diciendo otra cosa”, disparó la ex participante del Bailando.