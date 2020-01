La primera fue Sol que para defenderse dijo: “Yo me encerraba en el camarín y no salía a comer para no cruzarmela porque ella tenía su camarín frente al mio. Lo juro por mi abuela, imagínate en la situación en la que estaba”. Y agregó: “El jueves, Mónica Farro me dijo un montó de cosas más, se levantó para pegarme. Yo puse la mano y le dije ‘pegame’. En ese momento pensé: ‘si me pega, la tienen que echar’. Ahí se metió un productor en el medio. Yo me garantice que las personas que estaban ahi, si yo en el día de mañana quiero ir a la Justicia, me salen de testigo. Ella se para, me sacan y cuando me voy ella dice ‘agradezcan que ustedes cobran un sueldo, por las pij... que yo chupo’”