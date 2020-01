“Me voy a buscar el celular y vuelvo a entrar al camarín. En ese momento me dice: Vení, vení... vamos a terminar la conversación... ¿Vos tenes algún problema conmigo? - me pregunta-”, continúa relatando Sol. “El otro día subiste una captura que vos tenías brillo propio. Esas cosas no me van porque nunca hablé mal de vos. Cuando me dijeron que vos ibas a trabajar en la obra, yo no quería estar. Nunca te quise dejar sin trabajo porque era yo la que no quería estar porque sabía que iba a pasar esto”, le dijo Pérez a Farro.