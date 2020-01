Encabezada por Carmen Barbieri, cada viernes Veinte millones tiene dos funciones en el Teatro Atlas. Anoche, la primera transcurrió con absoluta normalidad. Pero cuando el público ya estaba sentado para presenciar la segunda, Carmen subió al escenario luego de varios segundos de retraso para anunciar que no se realizaría. Acompañada por Sebastián Almada, autor y director de la pieza teatral, la capocómica dio los motivos de la cancelación: “Sol Pérez no quiere salir a escena”, dijo. Esta negativa se habría motivado en una nueva pelea en los pasillos del teatro de la ex chica del clima con Mónica Farro.