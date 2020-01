En ese momento ella no pudo evitar las lágrimas: “Creo que acá se pasó un límite complicado. Me dejaron mal parada, como una golpeadora. Viví muchos años de golpes y violencia de género y no voy a permitir que una persona me me violente tanto. Odio ponerme así porque no soy esta persona débil, soy una persona fuerte pero siento que tengo ese derecho de poder hablar. Yo lo hablé con Guillermo (Marín). Le dije que no me interesa hablar mal de nadie pero quiero dar mi punto de vista de lo que pasó, porque si no pasa esto y queda instalado como que soy una violenta, algo que nunca pasó. No está bueno”.