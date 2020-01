“Carmen lo vio y me dijo ‘Mónica, te felicito porque no reaccionaste’. Lo vio Almada, lo vieron todos. En algún momento ellos saldrán a hablar. Te repito: estaba sentada en un sillón cuando ella me gritaba, me insultaba. Se metió con mi hijo, se metió con mis padres y le dije ‘de mi familia no hablás’. Dentro de los gritos que me decía, y los insultos, me dijo ‘tu hijo se fue porque le das asco y tu familia siente vergüenza por vos’”, aseguró.