“La reacción de ella al ver el tatuaje fue tremenda, se largó a llorar, no lo podía creer. Me abrazó, me dijo que me amaba, fue una locura”, recordó Gonzalo, músico como su papá que el próximo viernes estrenará video, sobre el momento en que le mostró a la actriz el diseño ya realizado. Hasta ese entonces, él la había tenido “engañada”: “Fue sorpresa, no le dije nada, le había dicho que me iba a tatuar otra cosa y cuando llegué con el supuesto tatuaje, lo descubrí y vio que era el nombre de ella”.