Hace un tiempo subió un posteo en su cuenta de Instagram en la que se la ve en ropa interior y lo acompañó con una profunda reflexión: “Que tengo ojeras, que tengo rollitos, que feo pelo, que piernas gordas, que poca teta, que mal culo. Son algunos de los comentarios que tengo que ver. La verdad son comentarios que yo aprendí a no escuchar, pero que a muchos otros si les puede doler. Algunos lo dicen de envidia, otros por odio e incluso porque se quieren parecer a uno. Obviamente no a todo el mundo le puede gustar como me veo, pero a mi me gusta, yo me gusto, con todas mis virtudes y mis defectos. No nos deberíamos de avergonzar de quienes somos, deberíamos de sentirnos orgullosos, no hay que sentirnos mal por ser mas gorditas o ser mas flaquitas. Es mejor ignorar que odiar, así que a esta gente no la odio, a esta gente les deseo mucho amor para que también como yo, aprendan a amarse a si mismos y no tengan la necesidad de agredir a otros para sentirse mejor o mas importantes. Todos son lindísimos y muy especiales a su manera”.