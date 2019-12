“¿Por qué sale a decir estas cosas? ¿Por qué? Si ella sabe lo que he vivido estos años. Duele que te claven un puñal por la espalda con la mentira”, dijo entre lágrimas la conductora de Pampita online. “Soy excelente madre, soy excelente empleadora y me voy a defender con todas las de la ley. La gente dice que ‘los juicios laborales los ganan los empleados’. ¡No me importa si la ley no me da la razón! Yo me voy a defender”, remarcó.