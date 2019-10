Aunque nunca se casaron, Carolina y Benjamín festejaron su amor en junio del 2015 con una gran fiesta a la que asistieron más de 200 invitados. “Estamos re contentos de cumplir diez años de amor. Queremos casarnos pero no este año porque Benicio es tan chiquito que no puedo ni pensar en la organización de un casamiento, ni seguir agrandando la familia... Aunque no lo descartamos, somos muy padrazos”, decía ella en ese momento.