Lobato, que en los próximos días cumplirá 62 años, fue diagnosticada con HIV en el 2016. En ese momento, dijo a Paparazzi: “Estaba muy decaída y había adelgazado como 30 kilos, estaba muy delgada. Le pedí a mi médica que me hiciera hacer un análisis de VIH porque no estaba bien, algo me estaba pasando. Al poco tiempo me dio la mala noticia”.