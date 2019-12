“Soy fruto de la relación de Aschira con Carlos Fort. Ella vivía con Felipe Fort pero se acostaba con Carlos. Felipe se llevó un disgusto grande cuando Carlos le dijo que yo no era hija de él. Él se enfrentó a esta señora y tengo testigos presenciales”, sentenció Paloma en pantalla y llevó el caso a la Justicia. Sin embargo, actualmente no tiene patrocinador. “Veo que el Dr. Cipolla ya no representa a mi hermana; es lógico, como otros abogados anteriormente ha reconocido la falta de bases legales para emprender cualquier acción”, dijo al respecto Eva.