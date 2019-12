La noche avanzaba y los temas se iban intercalando entre los de su flamante álbum y algunos históricos. Y es así como la serie seguiría con “Rehenes”, “Falso LV”, “All you need is pop” y “My mafia”. Para esta última, dijo: “La voy a dedicar a mis amigos de Mataderos, mis vecinos de San Fernando y los compañeros de Villa Soldati”.