Cuando el animador no sale en vivo, mucho mejor. Aunque tenga el timming perfecto para hacer el programa como si lo estuviera haciendo en directo, grabarlo le permite salirse de los humores que le pueda generar el minuto a minuto. No se sabrá jamás si es primero el huevo o la gallina, pero cuando no depende del número que está haciendo en la planilla de rating, evidentemente se dedica solo a conducir y a hacerle caso a su instinto que lo ha llevado a ser el número uno. Porque cuando sabe lo que está midiendo en el momento, de no ser tan bueno, se le trasluce en la cara.