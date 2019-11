Si ese criterio lo replicamos ya no en la televisión en general sino en un programa en particular sin duda el elegido para ir a la isla será ¿Quién quiere ser millonario? El formato conducido por Santiago del Moro cada noche consigue un maravilloso equilibrio entre sorpresa y costumbre, maravilla y respeto, formación e información, diversión y diversidad. No es fácil lograr y mantener eso que algunos llaman la “magia de la televisión”. Y esa magia consiste no solo en atrapar a la audiencia sino en hacerlo con una propuesta integral que respete al televidente sin romper la esencia del formato.