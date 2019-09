Lo cierto es que, más allá del premio, lo que buscaba Giallombardo a la hora de ir al programa, era pedirle matrimonio a su novia de una manera original. Así que, mientras el conductor celebraba su mejoría, el piloto se puso de pie y, mirando a Valentina a la cara, le propuso: “Quiero decirte algo que siempre me costó mucho, que no me animé un montón de veces, pero esta vez siento que es la situación. Quiero que te cases conmigo. Te amo”. Y ella le respondió que sí, así que él no dudó en ponerle el anillo de compromiso.