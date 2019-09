"Siento mucho su ausencia. La sueño cuando estoy triste y la extraño tanto. A veces me parece que me manda mensajes, me agarra la angustia y quisiera verla. Todo el tiempo recuerdo su risa. Era muy alegre, positiva, laburadora y salió adelante con sus cuatro hijos. Éramos humildes, tenía dos trabajos para poder mantenerlos", contó.