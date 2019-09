"Me gustaría irme, la gente me ve como Silvia Suller personaje, no me ven como ser humano. Me gustaría que alguien me diga cómo te llamas, ¿querés tomar un café? Yo sé que no voy a formar una pareja nunca acá, por ahí en otro país alguien que no me conozca le digo que soy maestra jardinera", se sinceró entre risas.