—Mucha gente me dio una mano. Gastón Portal me llamó para hacer Infama, en su momento con José Nuñez. En cuanto a la radio, todo lo que me pasó se lo debo a Beto Casella, que un día me llamó y me dijo: "Vos tenés que conducir en la radio", y me organizó una reunión con Daniel Hadad, quien también confío en mí desde el primer momento. Si tuviera que decir gracias también se las daría a Liliana Parodi; de ella aprendí mucho. Y a Daniel Vila por la libertad que me dio para trabajar y la confianza que siempre me tuvo.