“Yo hablo por mí, y entonces me ponen como que estoy criticándola a ella. Yo en mi caso particular no me casaría con alguien que conocí hace dos meses, pero creo que cada uno tuvo sus propias experiencias de vida, cada uno maneja sus tiempos con lo que le funciona como a cada uno. Yo no lo haría, quizás ése o un poquito más sea el tiempo que me lleva introducirle a alguien a mis hijas por ejemplo, imaginate que no me voy a casar con alguien que mis hijas no conocen. Pero es un tema de cada uno, no estoy diciendo que está bien o mal lo que haga el otro”, analizó.