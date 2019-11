“No creo que me haya amado; esto no es amor. No me consta su fidelidad”, dijo Prandi, quien aseveró que tuvo que pedir un crédito para poder alquilar un departamento con el objetivo de irse a vivir con sus hijos, y que solo se llevó “lo puesto”. También aseguró que “consta en el acta de la escribana que ni mis cosas aparecieron”. La modelo confirmó que la justicia todavía no notificó a su ex marido para que pague los alimentos porque “no tiene timbre en la casa de Martínez” donde vive.