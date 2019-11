Julieta no espera volver a enamorarse, aunque tampoco lo descarta: “Hoy estoy sola, estoy relajada pero no estoy cerrada. Mientras tanto, la paso bien: voy a comer y a bailar con mis amigos, no estoy apurada”. Siente que este año fue un renacimiento para ella. Asegura que comenzó a mirarse internamente y volvió a realizar actividades que eran de su interés. “Este año me entregué al universo. Todo lo que me pasa me parece una sorpresa a todo nivel. Tengo la sensación de que estuve en pausa y pude reencontrarme con la que era yo y me había olvidado, es un año para reencontrarme”.