En una entrevista con Teleshow , Julieta había explicado cómo fueron los años de engaños, violencia psicológica y sometimientos que sufrió durante su matrimonio. “Él me decía que sin él no iba a poder: ‘Ya estás vieja, vos qué vas a hacer sin mí... si no servís para nada’, me gritaba. En el último tiempo, cuando discutíamos, me llegó a decir que si fuese un hombre, no me hubiese dejado un solo hueso sano. Y el último día yo desesperada le dije: ‘Vos sos un hijo de puta y nunca me voy a olvidar lo que me dijiste’. Y él me respondió que yo no iba a cumplir más años, que iba a recibir una corona. Esa fue como la frase que terminó de aterrarme y que está en mi demanda de divorcio”.