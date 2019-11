“Él tiene seis años y entiende todo, por eso trato de ser cuidadosa y que no mire tele. Pero el miércoles pasado estábamos almorzando con el noticiero y justo vimos que le enviaban saludos al padre por el cumpleaños. El nene me dijo: ‘Mamá, quiero ir al cumple de papá’. Cuando lo escuché se me partió el alma. Le escribí a Morla para que el nene fuera, y a las dos horas me respondieron que no había manera. Dieguito se quedó muy triste. Suerte que habló con su psicóloga: eso lo ayudó y se pudo descargar, aunque la tristeza no se la quita nadie”, reveló.