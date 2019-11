¿Qué había pasado con esa joven que enamoraba a su partenaire al ritmo de (I’ve Had) The Time of My Life? La que, al final de la historia, lograba completar un truco en el que su compañero de baile la sostenía con los brazos extendidos sobre sus cabeza... ¿Por qué no había aprovechado el impulso del film, que se convirtió en un clásico de su época, para continuar su ascendente carrera de actriz? La respuesta a estos interrogantes se supo muchos años más tarde, por boca de la propia Jennifer.